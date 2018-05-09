"Рэмбо" возвращается: Сталлоне будет крошить мексиканский картель

Американский актер Сильвестр Сталлоне через 10 лет после выхода последнего фильма о Рэмбо приступает к съемкам пятой части этой франшизы о ветеране Вьетнамской войны.



71-летний Сталлоне уже изучает сценарий, а съемки "Рэмбо V" ориентировочно начнутся в сентябре 2018 года.



В пятой части дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу с соседней страной, он сразу вступает в противостояние с одним из самых жестоких мексиканских картелей, пишет Deadline.



Как уточняет британская Express, съемки будут проходить в Лондоне, Болгарии и на Канарских островах.



Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году. После этого вышло еще три фильма - "Рэмбо: Первая кровь 2" появился в 1985 году (действие происходит во Вьетнаме; противостояние с советскими десантниками), в 1988 был снят "Рэмбо III", где главный герой помогает афганским моджахедам (еще одно противостояние с советскими войсками), и в 2008 году на экраны вышел "Рэмбо IV", в котором действие происходит уже в Таиланде (противостояние с бирманцами) через 20 лет после третьей части.





