Основные факторы риска появления целлюлита

Наличие целлюлита не связано с весом человека, и представляет довольно серьезную косметическую проблему для многих. Эксперты рассказали, какие факторы способствуют развитию целлюлита, передает "VladTime.RU". Один из самых мощных факторов - изменение гормонального фона. По этой причине целлюлит нередко проявляется в период полового созревания (в 11-15 лет).



Также половая принадлежность определяет повышенный риск целлюлита. Эффект "апельсиновой корки" чаще встречается у женщин. Данный косметический дефект может появиться и при любви к газировке или алкоголю. Спиртное обезвоживает организм и способствует ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Одновременно с этим в организм поступают токсины, а процент полезных веществ уменьшается.



Малоподвижный образ жизни, вызывающий проблемы с кровообращением, - важный фактор риска, констатируют эксперты. А занятия спортом являются отличной профилактикой не только целлюлита, но и целого набора заболеваний. Также стоит помнить: по мере старения жировые отложения образуются легче, а эластичность кожи уменьшается. Поэтому не очень молодым людям необходимо внимательно следить за питанием и физической активностью.

