Билл Гейтс назвал биткоин одной из самых спекулятивных вещей в мире

Стоимость биткоина упала почти с 10 тысяч долларов до 9,2 тысячи после критики основателем Microsoft Биллом Гейтсом и главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом, передает CNBC.



В эфире телеканала Гейтс назвал биткоин одной из самых спекулятивных вещей в мире. «Вы ничего не производите, поэтому не следует рассчитывать, что его цена будет расти. Это теория большего дурака в чистом виде», — сказал Гейтс.



Биткоин 5 мая вплотную подбирался к отметке 10 тысяч долларов, на 40 процентов отыграв падение начала года. После высказываний Гейтса к 10:00 мск 8 мая криптовалюта стоила 9,3 тысячи долларов и продолжала дешеветь.



В апреле биткоин показал минимальную с начала года волатильность. Если в январе курс менялся на тысячу долларов в течение торгов в общей сложности 21 день, то в апреле таких дней было два. В мае криптовалюта начала плавный рост, показав 6-7 мая довольно резкое снижение.



Это произошло в том числе после слов Баффета, который 5 мая в очередной раз раскритиковал биткоин. На этот раз он назвал его крысиным ядом, возведенным в квадрат. Вице-президент Berkshire Hathaway и партнер Баффета Чарльз Мангер считает, что торговля криптовалютой — «просто слабоумие».

