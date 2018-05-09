В школе Черкасс массово отравились дети

В Черкассах в школе №8 произошло отравление 42 детей. Об этом во вторник, 8 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко. По его словам, 8 мая в 9:15 в оперативно-координационный отдел Управления ДСНС от диспетчера Станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о госпитализации в Черкасской областной детской клинической больнице трех детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в ООШ №8.



Вскоре количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15.



Сразу после получения сообщения на место происшествия выехали правоохранители и оперативно-мобильная группа Управления ГСЧС, а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты Аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС.



"Экспресс-анализом воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия обнаружено не было. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на наличие опасных веществ широкого спектра действия", - добавил Проценко.



На 11 часов утра в областную больницу было госпитализировано 42 ребенка. Все пострадавшие - ученики 2-7 классов. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом.



Продолжается работа по исследованию радиационного фона.

