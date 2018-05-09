Кравчук, Кучма и Ющенко поддержали предоставление автокефалии православной церкви Украины

Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддержали обращение о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви Украины. Об этом во время пресс-конференции заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент УНН.



“Обращение Президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко к народу Украины... о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви Украины. Все время борьба за Автокефальную поместную православную Церковь начиналась одновременно с борьбой за независимость Украины... В 1991-1992 митрополит Филарет поддержан Президентом Украины, патриотически настроенными политическими силами и миллионами верующих начал работу по созданию Украинской православной Церкви”, — сообщил Кравчук.



Первый Президент добавил, что в результате этих действий была создана независимая Украинская Православная Церковь Киевского Патраирхата, и “это был первый очень важный шаг по созданию автокефалии в Украине”, — подчеркнул Кравчук.



“Считаем долгом всех патриотических ответственных политиков противостоять попыткам использовать церковь, религиозные организации в интересах чужих государств... Сейчас Президент Украины Петр Порошенко в новых внутренне и внешнеполитических условиях начал активные действия по предоставлению автокефалии УПЦ. C поддержкой ВР Президент обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ. Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской Матерью-Церковью играет важную роль в укреплении Украины, духовному и национальному единству нашего народа, религиозной свободы Украины, что будет способствовать плодотворному межконфессиональному диалогу в нашей стране”, - подчеркнул первый Президент.



По его словам, президенты Кучма, Ющенко и Кравчук, убеждены в том, что Автокефальная Церковь станет духовной крепостью “в борьбе с российской агрессией против Украины”.



“Мы поддерживаем усилия Президента Порошенко из этих важнейших вопросов и обращаемся ко всем гражданам, ответственных политиков — объединиться вокруг этой великой цели и совместно активно работать для создания автокефальной православной церкви Украины”, — добавил Кравчук.

