АМКУ начал проверку отелей Киева из-за завышенных цен

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало официальный мониторинг гостиниц в Киеве из-за поступившей информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов. Об этом сообщил глава Киевского областного теруправления АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook во вторник, 8 мая.



"Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен гостиниц на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориального отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в столице", – написал он.



В то же время Хмельницкий отметил, что из-за нехватки информации пока рано говорить о возможном сговоре или открытии дела.

