Трамп склоняется к отказу от сделки по иранскому атому – СМИ

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, собирается отказаться от сделки по иранской ядерной программе и наложить санкции на Тегеран, утверждает газета The New York Times.



"Президент Трамп, похоже, склонен отказаться от сделки и вновь ввести санкции в отношении Ирана, которые были приостановлены в соответствии с достигнутым в июле 2015 года в Вене соглашением", - пишет издание со ссылкой на дипломатов, близких к переговорам.



Однако, как сообщает газета, неясно, воздержится ли американский лидер от такого шага, возможно, позволив европейским странами иметь экономические отношения с Тегераном, не подвергаясь при этом "наказанию со стороны США".



Издание напоминает, что в последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретились с Д.Трампом и призвали его сохранить сделку и обсудить новые договоренности, которые будут построены на основе соглашения 2015 года.



По словам дипломатов, "они заявляли, что если США выйдут из сделки, Иран может с уверенностью утверждать, что Вашингтон первым нарушил соглашение, и будет иметь право возобновить производство топлива".



"Неясно, как отреагирует Иран, и не исключено, что Тегеран предпочтет остаться в рамках соглашения, по крайней мере на начальном этапе. Это отделит США от их европейских союзников, которые ясно дали понять, что не будут следовать за Вашингтоном и вводить санкции", - пишет также газета.



В свою очередь, газета The Washington Post пишет со ссылкой на бывших и действующих американских официальных лиц, специализирующихся на внешней политике, что Д.Трамп действительно объявит, что не будет продлевать приостановку ряда американских санкций против Ирана. Речь идет об ограничительных мерах, решение по которым президент США должен принять до 12 мая.



Издание называет это решение серьезным шагом в сторону выхода США из соглашения по иранскому атому. В то же время, как отмечает The Washington Post, Д.Трамп в ходе выступления во вторник "как ожидается, не станет отказывать от сделки как таковой. Вместо этого он коснется вопроса, касающегося большого количества санкций (со стороны США - ИФ), действие которых было приостановлено, когда началась имплементация соглашения по атому". При этом, как подчеркивает издание, Трамп не будет касаться вопроса о судьбе других приостановленных Вашингтоном санкций, которые до июля нужно будет либо возобновить, либо оставить в "замороженном" состоянии.



"Официальные лица сообщили на условиях анонимности по поводу предстоящего выступления Трампа, что он планирует использовать угрозу дальнейших мер против Ирана в качестве рычага для давления на европейцев (выступающих против выхода из сделки по атому - ИФ) и на Тегеран", - пишет газета.



Санкции, о возобновлении которых, согласно версии The Washington Post, объявит позже во вторник президент США, были одобрены американским Конгрессом в 2012 году. Они предусматривают, что другие страны должны снизить импорт иранской нефти. В противном случае США могут вводить санкции против этих государств, причем ограничительные меры касаются банковской сферы и связанных с Ираном финансовых операций. При этом, как отмечает газета, на практике введение таких мер - сложный процесс, который может занять у США несколько месяцев. В то же время, по мнению экспертов, сама угроза американских санкций подтолкнет многие страны к тому, чтобы ограничить покупку нефти у Ирана.



Издание напоминает, что соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников по атому не содержит механизма, позволяющего одной из сторон выйти из него.



В статье говорится, что европейские союзники США не смогли убедить Д.Трампа пересмотреть свою позицию, несмотря на то, что против отказа от сделки в настоящее время выступают многие конгрессмены США, ранее выступавшие против этого соглашения. Ряд военных советников Д.Трампа также склонялись к тому, что сделку с Ираном нужно сохранить. "Радикальная позиция президента получила поддержку от новых членов его совета нацбезопасности, в частности, от советника по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео. Оба они - давние критики соглашения", - подчеркивает The Washington Post.



Газета пишет, что Д.Трамп, мотивируя свое решение, напомнит о предоставленных Израилем иранских документах 1990-х годов о тайной разработке Тегераном ядерного оружия.



"Но израильская презентация документов подверглась критике. Ее называли рекламной кампанией, нацеленной на то, чтобы, используя и так всем давно известные данные, повлиять на общественное мнение в США", - отмечает издание. Оно напоминает, что американская разведка ранее заявляла, что Иран прекратил работу над ядерным оружием в 2003 году.



В понедельник Д.Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что намерен огласить свое решение касательно соглашения по ядерной программе Тегерана во вторник в 14:00 по местному времени.