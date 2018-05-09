Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Украине жаркую погоду

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять поле пониженного атмосферного давления и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В южной части, западных, Винницкой и Житомирской областях дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории кое-где небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 23-28°, в южной части и местами в Карпатском регионе 17-22°.



В Киеве 9 мая без осадков, лишь во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 мая самая высокая температура днем была 28,5° в 1985 г., самая низкая ночью -1,6° в 1909 г.



10 мая ночью в южной части, днем в Украине, кроме севера Левобережья, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.



Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, днем 20-26°.



В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.



8 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°; в Днепре возле Киева 18°.

