СБУ провела обыски у руководителей Компартии

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей Коммунистической партии в Киеве и области, в результате которых были изъяты агитационные материалы с запрещенной символикой, подготовленные к 9 мая. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает пресс-служба СБУ.



"Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей Компартии", - говорится в сообщении.



Отмечается, что агитационные материалы планировались распространить 9 мая, "чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений".



В СБУ также заявили, что установили механизм организации проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных "на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти".

