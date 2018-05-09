В Киеве корью заболели 211 человек

В Киеве за первую неделю мая уже зарегистрировано 211 случаев заболевания корью, госпитализировано около 100 человек, среди которых треть - дети. Такие обновленные по состоянию на 8 мая данные сообщил УНИАН директор Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.



Из общего 211 заболевших, 151 человек - взрослые и 60 детей в возрасте до 17 лет. В мае госпитализированы 95 больных, в т.ч. 31 ребенок.



По его словам чиновника, случаи кори зафиксированы во всех районах столицы. Наибольшее количество больных сейчас зафиксирована в Дарницком районе - 34 (из них 8 - дети) и Святошинском районе - 28 (13 - дети).



По предварительным данным, однократно привитые 9 больных, двукратно - 6, остальные - не привиты или не имеют данных о прививках.

