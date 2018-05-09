Пашинян намерен встретиться с Путиным

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным 14 мая, сообщает ArmTimes.



Встреча может состояться в Сочи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.



Как сообщалось, армянские парламентарии 8 мая проголосовали на выборах за нового премьер-министра, единственным кандидатом был Никол Пашинян. Его поддержали 58 человек при необходимых 53 голосах, против высказались 42 депутата, еще один воздержался.

