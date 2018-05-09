Автопилот беспилотного Uber видел женщину, но продолжил движение

Причиной наезда беспилотного автомобиля Uber на женщину в Аризоне в марте стали настройки его программного обеспечения. К такому выводу, по данным The Information, пришли специалисты Uber, расследовавшие это ДТП со смертельным исходом.



В ходе расследования, пишет издание, выяснилось, что автопилот Uber «увидел» женщину, переходившую дорогу с велосипедом, но не отреагировал на нее должным образом и не стал немедленно тормозить.



Автопилот Uber может игнорировать мелкие предметы на трассе, например мусор. Предполагается, что эта функция была отрегулирована таким образом, что автопилот, получив информацию о женщине на дороге, не счел необходимым принимать меры для того, чтобы избежать столкновения.



Водитель, находившийся в беспилотном автомобиле, отвлекся и не успел взять управление на себя, чтобы предотвратить наезд.



Официально в Uber комментировать предварительные итоги расследования отказались.



ДТП с Uber в Аризоне стало первым известным случаем гибели пешехода из-за наезда самоуправляемого автомобиля. В 2016 году в результате ДТП с участием Tesla Model S во Флориде погиб водитель, находившийся в беспилотном автомобиле.

