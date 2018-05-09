В США уменьшат военную помощь Украине

Конгресс США в рамках законопроекта о бюджете на 2019 год планирует выделить Украине 250 млн долларов. Эти деньги пойдут на укрепление сферы безопасности, сообщает посольство Украины в США в Фейсбуке. Это на 100 млн долларов больше, чем Конгресс предлагал предоставить Украине в текущем бюджетном году. Около 50 млн из указанной суммы пойдет на предоставление летального оружия оборонительного характера.



Это первый вариант проекта, который нужно согласовать с Сенатом. Также законопроект должен пройти через комитет вооруженных сил, получить поддержку нижней и верхней палат. Затем закон утвердят и направят на подпись президенту США.



Напомним, в первоначальном варианте закона о федеральном бюджете на 2018 год Украине выделили более 620 миллионов долларов, в том числе 200 млн на модернизацию сектора обороны. В то же время в итоговом законе о бюджете, подписанном Трампом, Украине выделяли 350 млн долларов помощи.

