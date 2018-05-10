Максим Невенчанный: День великой Победы невозможно стереть из умов, памяти и сознания наших людей

9 мая в Николаеве множество жителей города и его гостей пришли почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Для николаевцев этот день особенный, День великой победы над нацизмом во имя жизни и мира на земле.



В праздничных мероприятиях принимают участие областные власти, ветеранские и общественные организации, политические партии и люди с активной гражданской позицией.



По словам депутата Николаевского областного совета Максима Невенчанного, людей очень много, колоны подтягиваются с разных сторон.







«Люди в нашем регионе и в нашем городе понимают, что День Победы – это большой праздник. Это тот праздник, который пытаются размыть, стереть, навязать День скорби, превратить нас из победителей в потерпевших, пытаются каким-то образом поднять дух националистических настроений. Тех самых настроений, которые совсем недавно привели к большой трагедии. И сегодня николаевцы вышли отметить этот день, передать это своим поколениям, как нас воспитывали. И, я думаю, что сегодня вы увидите, что действительно это важный и ценный праздник, который невозможно стереть никакими усилиями (которые прикладывают власти) из умов, и памяти, и сознания наших людей», — сказал народный избранник в комментарии NewsOne.







Депутат областного совета Максим Невенчанный





