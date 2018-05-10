Сибиряку удалось завести Lada, полгода пролежавшую на дне

Автор и ведущий популярного новосибирского видеоблога "Гараж 54" Владислав Барашенков, известный своими оригинальными автопроделками, на практике доказал, что для двигателей отечественных автомобилей длительное нахождение в воде не является "смертельным", сумев завести расплющенный ВАЗ-21099, который полгода пролежал на дне водоема, пишет местный портал "НДН.ИНФО"



Сперва Барашенков при помощи крана поднял покореженный автомобиль на берег. Из-за давления льда кузов машины оказался смят, однако это не помешало открыть капот. Затем создатель "жопотанка" и Gelandewagen изо льда слил воду из двигателя, продул систему зажигания и заменил свечи. В итоге двигатель завелся. Видеозапись этого события выложена на YouTube-канале проекта "Гараж 54".



Как пояснил Барашенков, смысл данного эксперимента заключается не в том, чтобы отремонтировать пролежавший долгое время в воде автомобиль, а в том, чтобы показать, что двигатель в подобных случаях остается "живым" и может завестись. "Не ругайте "Жигули", это реально крутая тачка!" - отметил он.







