Реально работающее средство против алкоголизма прошло испытания

Сотрудники Техасского Университета протестировали новое средство против алкогольной зависимости. Как передает "Российская газета", препарату удалось полностью подавить тягу к алкоголю у крыс и червей. Это выделяет его на фоне других экспериментальных средств против алкоголизма, которые действуют слабо и имеют множество побочных эффектов.



Новый препарат - JVW-1034 - блокирует сигма-рецепторы, которые считаются главным источником формирования наркотической зависимости. Именно с ними соединяются молекулы кокаина и опиатов. Применение JVW-1034 позволило сократить долю спирта, потребляемого грызунами с алкогольной зависимостью, на 30%. И произошло это практически сразу после начала приема JVW-1034.



А вот создатель мельдония Иварс Калвиньш совместно с группой ученых из Латвийского института органического синтеза представил уникальное средство против алкогольной зависимости. В отличие от уже существующих в медицинской практике средств, этот препарат не вызывает отвращения к спиртному. Его задача - заменить алкоголь.



Принцип действия препарата основан на воздействии на мозг биологически активных растительных веществ, которые стимулируют синтез "гормона счастья". А алкоголь тоже приводит к выработке этого гормона. Более того, для получения ранее производившегося эффекта со временем требуется повышать дозировку за счет образования новых рецепторов гормона. Новое средство не вызывает образование дополнительных рецепторов и, как утверждают создатели, снижает количество приобретенных.



Эксперименты с участием алкоголиков показали эффективность разработки. У людей видимо уменьшилась степень зависимости. Правда, Калвиньш убежден: новый препарат не является полноценным лекарством, а лишь вспомогательным средством. По его словам, лечение алкоголизма больше зависит от силы воли и желания избавиться от зависимости. Поэтому ключевую роль играет психотерапевт.

