Разговор с самим собой помогает решать сложные задачи

Оказывается, люди гораздо лучше выполняют задания, если думают вслух. Они допускают на 78% ошибок меньше. Это обнаружили исследователи из Университета Ноттингем Трент. В их эксперименте приняли участие 35 человек. Добровольцы играли в сложную карточную игру, рассказывает The Daily Mail.



Когда участники играли молча, они сделали 45 ошибок. А при рассуждении вслух они допустили всего 10 ошибок. Ученые говорят: озвучивание собственных мыслей помогает человеку сконцентрироваться. Лучше всего этот способ подходит для решения задач, требующих когнитивной гибкости.



Ранее сотрудники Имперского колледжа Лондона и Королевского музыкального колледжа выяснили, что классическая музыка помогает мужчинам побеждать в настольных играх. А рок отвлекает их от игры и мешает выиграть. Шансы женщин на победу из-за музыки не меняются, и они в целом выигрывают чаще.

