В Черкассах возросло число отравившихся детей

В Черкассах в больницу попали еще двое отравившихся детей. Об этом сообщается в сюжете ТСН от среды, 9 мая.



На больничных койках оказались еще двое школьников - накануне вечером плохо стало мальчику, а в среду утром госпитализировали ученицу той же школы №8.



Эксперты до сих пор не определили, какое именно вещество стало ядом для школьников и учителей.



Ранее сообщалось, что состояние 11 детей, которые были в реанимации, улучшилось.



Напомним, 8 мая в 9:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

