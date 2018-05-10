На полицейских, избивших Елену Бережную, подали заявление в прокуратуру

Защитники Елены Бережной, главы "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", на которую 9 мая напали радикалы и полиция, подали на сотрудников полиции заявление в прокуратуру. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк в Facebook. "По факту совершения сотрудниками полиции относительно Елены Бережной преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий)...

...нашим адвокатским объединением "Авер Лекс" совместно с адвокатом Светланой Новицкой было инициированно начало уголовного производства" - сообщил он.



Он подчеркнул, что соответствующее заявление принято прокуратурой г. Киева.



"Сегодня планируем также подать заявление по факту хулиганских действий и нанесения Елене Бережной телесных повреждений, пока что неустановленными лицами (ст. 122 и ч. 2 ст. 296 УК), а также по поводу служебной халатности сотрудников полиции не остановивших данную преступную деятельность", - отметил Сердюк.



9 мая, по словам Бережной, во время акции в центре Киева она была одета в футболку с надписью "Freedom is My Mood" (Мое настроение - свобода") и лентой. Именно эту ленту радикалы приняли за георгиевскую. Однако Беражная уточнила, что эта футболка фирмы ZARA и ее может купить любой желающий. Кроме того, она подчеркнула, что уже не первый раз надевала эту вещь и все ее в ней видели.



Затем радикалы и полиция начали ее избивать и скручивать руки. Затем повалили ее на пол - женщина ударилась головой об асфальт. После чего ее отвезли в отделение полиции. Ее потом отпустили, но в результате мама погибшего нардепа оказалась в больнице.

