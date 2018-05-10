Саммит ЕС на следующей неделе обсудит ситуацию с выходом США из ядерного соглашения с Ираном

Представители руководства стран ЕС на следующей неделе намерены обсудить ситуацию вокруг выхода США из ядерного соглашения по Ирану, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.



"Единый европейский подход будет выработан по политике Дональда Трампа в отношении соглашения по Ирану и торговле. Лидеры ЕС обсудят оба вопроса на саммите в Софии на следующей неделе", - написал он в среду в "Твиттере".

