Ко Дню Киева откроют обновленную Владимирскую горку

В Киеве ко Дню города откроют обновленную Владимирскую горку и ряд других туристических объектов.



Об этом сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко.



"На Владимирской горке сейчас кипят работы - и в выходные, и утром, и вечером. Это - одна из визитных карточек Киева и, надеюсь, киевляне будут приятно удивлены обновленным местом отдыха", - заявил Виталий Кличко.



По его словам Кличко, также вскоре планируют открыть новую лестницу на Старокиевской горе от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки.



"Планируем в будущем продолжить лестницу, чтобы соединить Пейзажную аллею, Аллею художников с Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов в единый туристический маршрут", - отметил мэр.



На Пейзажной алее киевляне и туристы увидят не только новые лестницы. Там происходит реконструкция и благоустройство территории, укрепление склона. Власти города обещают, что это будет современная и комфортная зона отдыха со смотровыми площадками, удобными скамейками, общественной уборной, зонами WI-FI, видеонаблюдением, новым современным освещением.

