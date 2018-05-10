Свыше четырех тысяч граждан РФ воюют на стороне террористов в Сирии

Свыше четырех тысяч российских граждан воюют на стороне террористов в Сирии, по возвращении в Россию их ждет уголовное преследование. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, выступая на конференции ОБСЕ по антитеррору.



"В России в настоящее время на контроле правоохранительных органов находится свыше четырех тысяч российских граждан, выехавших из страны для участия в вооруженных формированиях [Сирии], - сказал он. - При этом, несмотря на то, что многие террористы заявляют о своем российском происхождении, они отнюдь не стремятся вернуться в нашу страну, где их практически неизбежно ждет жесткое и справедливое уголовное преследование".



"Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что хребет международного терроризма в Сирии сломлен", - отметил Сыромолотов. Несмотря на это, по словам замглавы МИД, террористы "не откажутся от своих задач". "В ближайшее время стоит ожидать появления новых очагов терроризма, в том числе на пространстве ОБСЕ", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

