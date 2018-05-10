Гройсман надеется на принятие закона об Антикоррупционном суде до начала лета

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на окончательное принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда до 1 июня. "Нам нужно завершить формирование антикоррупционной инфраструктуры… Осталось создать Антикоррупционный суд.

Со следующего понедельника будет две сессионные пленарные недели, этого вполне достаточно, чтобы рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде и принять его во втором чтении", - сказал он на заседании Кабинета министров в четверг.



Гройсман считает, что до 1 июня "есть все шансы у украинского парламента это сделать".



"Я лично буду просить и депутатов, и руководителей фракций сделать этот чрезвычайно важный шаг и поставить в вопросе создания антикоррупционной инфраструктуры точку", - подчеркнул глава правительства.



Он выразил надежду, что после создания суда в скором времени будут вынесены первые приговоры коррупционерам.



По словам премьера, принятие данного закона будет огромным сигналом, в том числе для инвесторов.



Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.



Принятия закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают партнеры, в частности Международный валютный фонд.



Президент Украины Петр Порошенко уверен, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен в первом полугодии 2018 года.

