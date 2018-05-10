Порошенко начал переговоры с Макроном и Меркель в Германии

Президент Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в немецком Аахене. Об этом сообщает пресс-центр администрации президента на своей странице в Facebook.



"В немецком Ааахене началась встреча президента Украины с президентом Франции и федеральным канцлером Германии", - отметили в ведомстве.



Более того, Порошенко также примет участие в мероприятиях ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого Макрону. Эту награду глава Франции получил за "энергичное видение новой Европы".

