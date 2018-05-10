Кто получит Нобелевскую Премию Мира-2018?

Премия за укрепление безопасности и укрепления мира вручается организациям, а также физическим лицам с 1901 года. За время вручения данной награды были удостоены Михаил Горбачев и Лех Валенса, Мать Тереза и Далай-лама XIV. Вопрос о том, кто получит Нобелевскую Премию Мира в 2018 году до сих пор остается открытым.

Дружба Северной и Южной Кореи

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