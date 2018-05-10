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- Кто получит Нобелевскую Премию Мира-2018?
Кто получит Нобелевскую Премию Мира-2018?
Премия за укрепление безопасности и укрепления мира вручается организациям, а также физическим лицам с 1901 года. За время вручения данной награды были удостоены Михаил Горбачев и Лех Валенса, Мать Тереза и Далай-лама XIV. Вопрос о том, кто получит Нобелевскую Премию Мира в 2018 году до сих пор остается открытым.
Дружба Северной и Южной КореиПо мнению профессиональных аналитиков, которые предоставляют бесплатные прогнозы на спорт, а также политические и культурные события, лучшие шансы стать лауреатом данной награды в этом году имеют лидеры корейских государств – Ким Чен Ын и Мун Джэин. В рамках прошедшей текущей весной встречи лидеры КНДР и Республики Корея выразили готовность к конструктивному диалогу и подписанию мирного договора, призванного сменить текущее соглашение о перемирии, в котором стороны находятся не первое десятилетие. Согласно заявлению Ким Чен Ына, руководство Северной Кореи даже не исключает объединения государств в будущем, однако для этого стоит предпринять ряд важных шагов (в том числе по денуклеаризации Корейского полуострова). Вероятность того, что важный сдвиг по одному из главных вопросов международной безопасности будет оценен по достоинству, и лидерам корейских держав будет вручена Нобелевская Премия Мира, букмекеры оценивают в 75%.
Другие кандидаты на Премию Мира-2018Вторым вероятным кандидатом на получение престижной международной премии спортивно-аналитический проект «Фаворит» считает Дональда Трампа. Международная организация, вручающая Нобелевскую Премию Мира, неоднократно отдавала данную награду руководителям, в том числе Теодору Рузвельту, Джимми Картеру и Бараку Обаме. В коллекции Трампа, где уже находятся грузинский Президентский орден, а также Орден короля Абдель-Азиза из Саудовской Аравии, наверняка найдется место еще для одной почетной награды.
Помимо прочих кандидатов стоит выделить каталонского журналиста и политика Карлеса Пучдемона, который возглавил, однако позже сумел остановить движение за независимость Каталонии. Своим поступком (Пучдемон сдался полиции в ноябре 2017-го года), политик показал народу Каталонии пример законного и, что важнее, мирного решения конфликта. Также номинантом на получение Нобелевской Премии Мира является действующий Президент России Владимир Путин (за вклад в урегулирование сирийского кризиса).
14:06