В Раду внесен законопроект о национализации российских компаний

На рассмотрение украинского парламента внесен проект закона, разрешающий национализацию действующих в стране российских компаний или компаний, доля в которых принадлежит российским физическим или юридическим лицам. Соответствующие поправки предложено внести в закон «О санкциях».



Автор законопроекта — бывший министр юстиции Роман Зварыч, ставший в апреле депутатом парламента от «Блока Петра Порошенко» (БПП).



Зварыч предлагает ввести два новых вида санкций: запрет на работу компаний, который прямо или опосредованно принадлежат резидентам «страны-агрессора» или самому такому государству, и передачу в собственность государства имущества «страны-агрессора» или юридического или физического лица, «которые нарушили соответствующие права и интересы Украины».



Также Зварыч предлагает разрешить вносить в санкционные списки украинских граждан и украинских юридических лиц.



Вышеперечисленные меры, по мнению автора законопроекта, сделают применение закона «О санкциях» более эффективным.



Украина с весны 2014 года ввела несколько пакетов санкций в отношении российских компаний и физических лиц. В частности с мая 2017 года Украина заблокировала на своей территории доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Тогда же были заблокированы украинские активы и запрещено вещание крупнейших российских телеканалов.



В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина примет ограничительные меры в отношении российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, попавших в расширенный санкционный список США.

