Крым вернут только в двух случаях, - Джемилев

Лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев считает, что есть только два вероятных варианта, при которых Крым снова станет украинским.



Об этом он заявил в интервью Апострофу.



По мнению Джемилева, Крым станет частью Украины при двух условиях: смещение Путина или распада России.



"Я не думаю, что то, о чем мы говорим... растянется надолго. Сейчас динамичное время, и санкции достаточно эффективны. Их не совсем достаточно для того, чтобы это было быстрее. Но они делают свое дело и в итоге приведут к таким результатам", - сказал он.



Джемилев вспомнил слова спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера о том, что освобождение аннексированного Крыма может состояться по такому же сценарию, по которому в свое время балтийские страны вышли из состава СССР.



"Волкер, видимо, имеет в виду распад СССР и освобождение балтийских стран. Мы тоже об этом говорим – это один из вариантов", - подчеркнул нардеп.

