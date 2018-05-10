Гройсман пожаловался на качество 3G, поручил НКРСИ проверить операторов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информации, должна провести замеры относительно работы операторов доступа к интернету.



Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает Укринформ.



Глава правительства отметил, что работа 3G во многих городах значительно ухудшилась. Поэтому необходимо провести замеры.



"У нас было 2G, 3G, теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы во многих городах, уже даже 3G перестало работать. Так побежали за 4G, что уже 3G где-то потеряли по дороге. Я попрошу, включив в протокольное поручение правительства, НКРСИ провести замеры относительно работы наших операторов доступа к интернету", - сказал Гройсман.



Также премьер добавил, что если причиной ухудшения связи может быть "транзитный период" - переход с 3G к 4G - то его стоит сделать бесплатным.



"Если кто-то говорит о том, что это некий транзитный период с 3G до 4G, то тогда пусть сделает его бесплатным. Почему вы должны за счет клиентов решать свои технические проблемы?", - отметил Гройсман.



Напомним, 31 января украинские мобильные операторы купили 4G-лицензии, заплатив всего 2,45 млрд грн.



От внедрения 4G в государственный бюджет планируют привлечь 6-7 млрд грн.



ГПУ откроет уголовное производство по тендеру на 4G.



30 марта, в более 20 городах Украины заработала 4G-связь.

