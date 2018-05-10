Польша возбудила дело из-за реализации "Северного потока 2" в обход ее запрета

Польский антимонопольный регулятор UOKiK возбудил дело против "Газпрома" и пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток 2", сообщает ведомство. "Прецедентное антимонопольное разбирательство было инициировано UOKiK несколько дней назад", - пишет UOKiK, однако заявление о его начале польская сторона решила сделать именно 9 мая.



UOKiK подозревает, что стороны сделки, несмотря на отзыв уведомления о концентрации, совместно реализуют проект, финансируя Nord Stream 2.



"Президент офиса может наложить на предприятие штраф до 10% от выручки за год, предшествующий году, в течение которого налагается штраф, если предприятие совершило сделку в области концентрации без получения согласия от президента управления. Если концентрация уже реализована, UOKiK может потребовать продажи части активов предприятия, продажи контрольного пакета акций или роспуска предприятия", - грозит польский регулятор.



В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства "Северного потока 2" и решили, что создание СП может привести к ограничению конкуренции.



UOKiK заключил, что "Газпром" и так доминирует на польском рынке газа, а новый проект может еще больше укрепить его переговорную позицию с польскими клиентами. Участники консорциума отозвали уведомление, которое UOKiK трактует как "запрет на объединение".



Президент UOKiK Марек Нихчал (Marek Niechcial) обнаружил, что партнеры по консорциуму начали финансировать проект: "К сожалению, как подтверждают данные предварительного расследования, субъекты решили финансировать этот проект, несмотря на возражение UOKIK. Это может стать нарушением антимонопольного законодательства, и поэтому мы выдвигаем обвинения в отношении "Газпрома" и пяти других организаций", - цитирует руководителя ведомства его пресс-служба.



Польский регулятор считает, что целью "Газпрома" и его партнеров - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall - было обойти отсутствие одобрения UOKiK. А между тем, и несостоявшееся создание СП, и нынешние шаги по организации финансирования - все направлены на одно - финансирование строительства "Северного потока 2".



В управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили: "Мы подтверждаем, что получили письмо от антимонопольного регулятора Польши UOKiK и сейчас находимся в процессе его изучения".

