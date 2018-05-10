Порошенко, Меркель и Макрон обсудили введение миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили шаги по имплементации Минских договоренностей с использованием миротворцев на Донбассе. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко журналистам по итогам трехсторонней встречи в немецком Аахене, передает УНН.



"Мы тщательно обсудили возможные наши шаги "дорожную карту" имплементации Минских договоренностей обязательно с использованием элемента миротворцев. Мы подчеркиваем, что компонент безопасности минских договоренностей, практика показывает, что его невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном украинском Донбассе", - подчеркнул он.



По словам Президента, и канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины.



"Мы четко подчеркиваем и настаиваем на том, чтобы перемирие, которое было объявлено перед Пасхой, российскими террористическими войсками обязательно соблюдалось", - подчеркнул Президент.



Порошенко отметил, что проинформировал об эскалации конфликта со стороны боевиков.

