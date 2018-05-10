Порошенко не обсуждал вопрос создания Антикоррупционного суда с Меркель и Макроном

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность скорейшего принятия Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде.



П.Порошенко в четверг в Аахене (Германия) после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что вопрос создания в Украине Антикоррупционного суда не обсуждался в ходе встречи.



"Создание Антикоррупционного суда не обсуждали. А зачем его обсуждать? В парламенте находится (законопроект - ИФ), и я уверен, что парламент в состоянии поддержать и принять проект президента, который был внесен", - сказал он.



Вместе с тем П.Порошенко обратил внимание, что к этому законопроекту уже есть около 2 тыс. поправок. "Они (парламентарии обеспечили – ИФ) себе работу как минимум на неделю, но, в конце концов, чрезвычайно важно, чтобы закон был принят в ближайшее время", - добавил президент.

