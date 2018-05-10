Илона Маска заподозрили в кумовстве

Акционеры Tesla хотят исключить из совета директоров компании родного брата основателя корпорации Илона Маска — Кимбала, сообщает Business Insider.



Инвестфонд CtW Investment Group просит не голосовать на будущем собрании совета за переизбрание трех его членов — Антонио Грасиаса (Antonio Gracias), Джеймса Мердока (James Murdoch) и Кимбала Маска.



Брат Илона Маска не имеет опыта работы в автомобильной отрасли и не подходит для управления компанией. Его взяли из-за кумовства, как и Джеймса Мердока, сына медиамагната Руперта Мердока, считают в инвестфонде. Родственник Маска был избран в совет директоров в феврале, а Джеймс — в июле прошлого года. Теперь инициативная группа акционеров требует голосовать против их переизбрания на собрании совета, которое состоится в июне.

