Rolls-Royce представил свой первый кроссовер Cullinan

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars представил первый в своей истории кроссовер Cullinan. Такое название автомобилю дали в честь самого крупного в мире алмаза, украшающего корону Британской Империи. Этот роскошный SUV появится и на российском рынке.



10 мая бренд организовал в интернете прямую трансляцию презентации Cullinan, начавшуюся ровно в полдень по британскому времени (14:00 мск).



Новинка также стала первым серийным Rolls-Royce с пятидверным кузовом и первой полноприводной моделью этой марки, пишет Autonews.



О разработке этого кроссовера было объявлено в 2015 году. Британская марка решилась на такой ход в связи с многочисленными просьбами клиентов, которые просили выпустить "Rolls-Royce в мире SUV".



Cullinan построен на оригинальной модульной платформе на основе алюминиевой пространственной рамы, уже использованной на седане Rolls-Royce Phantom VIII, и при этом получил новую переднюю подвеску со сдвоенным поперечным рычагом и пятирычажную подвеску сзади.



Кроссовер оснащен 6,75-литровым двигателем V12 с двумя турбинами и развивает мощность 571 л. с. и 850 Нм максимального крутящего момента в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.



У новинки - адаптивная пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси и система подключаемого полного привода с функцией "умного" распределения тяги. При помощи кнопки Everywhere активируется специальный внедорожный режим - электроника способна адаптировать автомобиль для езды по гравию, разбитым дорогам, мокрой траве, грязи, снегу или песку.



Финальные тесты Cullinan проходили в горах Шотландии, Швейцарских Альпах, в пустыне в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в США. Максимальная глубина преодолеваемого брода составила 540 мм.



Длина Cullinan - 5341 мм, ширина - 2164 мм, высота - 1835 мм, размер колесной базы - 3295 мм. Объем багажного отделения - 600 литров, а у четырехместной модификации Darkest Tungsten - 526 л.



Что касается дизайна кроссовера, то его передняя часть призвана напоминать "выражение лица саксонского воина", а линии задней части дают отсылку к классическим Rolls-Royce D-Back 1930-х годов.



В салоне сиденья заднего ряда расположены чуть выше передних, чтобы обеспечить пассажирам лучший обзор. Сзади предусмотрены специальные столики, которые можно откинуть нажатием кнопки. При открытии дверей автомобиль автоматически опускается на 40 мм ради удобства посадки или высадки людей. Задние пассажирские двери открываются против хода.



Интерьер кроссовера выполнен в традиционном для марки стиле с симметричной передней панелью, обилием натурального дерева и круглыми металлическими дефлекторами вентиляции, пишет Motor. Задние места могут быть выполнены в виде трехместного складывающегося дивана либо роскошных индивидуальных кресел с массивным подлокотником между ними с подставками под бокалы для шампанского.



Cтеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека, позволяет не только снизить уровень шума в салоне, но и не растрачивать прохладу в нем при пользовании багажником в жару, отмечает издание.



Оснащение кросссовера включает систему предупреждения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, систему ночного виденья с возможностью распознавания пешеходов и животных, функцию соблюдения рядности движения, круговой обзор на основе четырех камер и функцию контроля "мертвых" зон. Также автомобиль укомплектован проекционным дисплеем, точкой доступа Wi-Fi и пятью USB-портами.



Cullinan поступит в продажу в 2019 году, его конкурентами называют Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. На европейском рынке Cullinan будет стоить от 265 тысяч евро, предзаказы на него стартовали ранее в этом году.



В представительстве Rolls-Royce сказали, что новинка появится в продаже и на российском рынке. Цены пока не называются, но предполагается, что Cullinan будет стоить дешевле Phantom VIII, который в России продается по цене от 35 миллионов рублей, отмечается в публикации Autonews. Также сообщается, что Cullinan сможет "переваривать" 92-й бензин.





