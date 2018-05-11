Подполковник ВСУ получил 13 лет тюрьмы за госизмену

После двух лет судебного разбирательства к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и насилие против сотрудника СБУ приговорен подполковник Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО в четверг, 10 мая.



Приговор вынес сегодня один из районных судов Харькова.



Военная прокуратура сил АТО доказала в суде, что подполковник в начале 2015 года собирал с целью передачи представителям спецслужб РФ сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, при задержании военный нанес телесные повреждения сотруднику ВСУ.

