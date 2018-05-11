Генсек ООН призвал Израиль и Иран немедленно прекратить военное противостояние

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в четверг Израиль и Иран немедленно прекратить все враждебные действия после перестрелки в районе Голанских высот. Как сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, подобные столкновения могут спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке.



По словам Дюжаррика, административный глава всемирной организации был встревожен сообщениями о ракетном обстреле израильских позиций на Голанах и ответных ударах вооруженных сил еврейского государства. "Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению всех враждебных или провокационных действий, чтобы избежать нового противостояния в регионе, и без того погруженного в ужасные конфликты, повлекшие огромные страдания гражданского населения", - сказал он.



Дюжаррик сообщил, что ООН будет поддерживать все усилия, нацеленные на долгосрочную деэскалацию и стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. "В этом контексте генеральный секретарь подчеркивает, что конфликт в Сирии необходимо прекратить достижением политического решения на межсирийских переговорах в Женеве в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности", - отметил он.



10 мая израильская сторона заявила, что иранские силы "Аль-Кудс" запустили 20 ракет и других снарядов по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанах, некоторые ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Вскоре после этого ВВС еврейского государства подвергли ударам сирийские районы Телль-эль-Ахмар, Телль-эль-Кбаа и Карс-эн-Накль (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска). Как отметило позднее агентство SANA, Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отражают ракетные удары, которые наносят ВВС Израиля с территории оккупированных Голанских высот.



Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в четверг потребовал от Совета Безопасности осудить ракетный обстрел и добиться вывода иранских сил из Сирии. Дипломат подчеркнул, что "Израиль не заинтересован в эскалации" ситуации в регионе, но "ни при каких условиях не позволит Ирану установить военное присутствие в Сирии".



Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон "О Голанских высотах", которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

