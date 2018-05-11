Приватизация в Украине: цена антиутопии

Приватизация в Украине напоминает анекдот: “Опять хочу в Париж! – А что, ты там уже был? – Нет, но уже хотел...”. Мы четвертый год выкладываем на прилавок “дорогие товары”, на которые нет покупателей. Упорно закладываем в бюджет миллиарды гривен дохода и наскребаем... миллионы. Символом новейшей приватизации стала цена Одесского припортового завода (ОПЗ). В 2014 году на волне эйфории она составляла $527 млн. 2 мая 2018-го ее снизили... до $54 млн. В 10 раз! Это и есть цена антиутопии.



Как написал в Facebook руководитель ФГИУ Виталий Трубаров, правительственный комитет утвердил перечень из 26 предприятий большой приватизации на 2018 год.



18 объектов находятся в управлении Фонда: ОАО “Тернопольоблэнерго”, ОАО “Запорожьеоблэнерго”, Акционерная компания “Харьковоблэнерго”, ОАО “Николаевоблэнерго”, ПАО “Хмельницкоблэнерго”, ЧАО “Херсонская ТЭЦ”, ЗАО “Днепровская ТЭЦ”, ОАО “Криворожская теплоцентраль”, Государственное предприятие “Северодонецкая теплоэлектроцентраль”, ОАО “Азовмаш”, ОАО “Турбоатом”, ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат”, ОАО “Ориана”, Государственное предприятие “Завод алюминиевой фольги”, ЧАО “Президент-Отель”.



Три объекта – в управлении Министерства экономического развития и торговли (ПАО “Объединенная горно-химическая компания”, государственное предприятие “Завод “Электротяжмаш”, государственное предприятие “Днепровский электровозостроительный завод”). Еще два объекта – в управлении МинАПК (ПАО “Аграрный фонд” и ОАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины”).



По одному объекту подчинены Министерству энергетики и угольной промышленности (Государственное предприятие “Угольная компания “Краснолиманская”), Кабмину (Государственное публичное акционерное общество “Национальная акционерная компания “Украгролизинг”) и Минздраву (ЧАО “Индар”).



От всего этого великолепия планируется выручить свыше 21 млрд. грн. Они уже заложены в бюджет и расписаны на самую ответственную статью расходов – покрытие дефицита. Хотя еще ни разу за последние четыре года ничего подобного собрать не удалось.



В бюджет на 2014 год было запланировано поступлений от приватизации 17,1 млрд. грн. Удалось выручить аж... 466 млн. грн. Те же 17 млрд. грн. перекочевали в бюджет 2015 года. И вновь мы получили удар граблями по лбу – 151 млн. грн. дохода от приватизации.



Когда мы говорим о приватизации новейшего периода, неплохо было бы вспомнить, как все начиналось. В июле 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк объявил о начале самой масштабной приватизации в истории Украины. Первое правительство реформаторов взяло на себя повышенные обязательства перекрыть заложенные в бюджет 17,1 млрд. грн. без малого вдвое и продать государственного добра на 29 млрд. грн.

Лучшая антиреклама приватизации, когда в кулуарах международных бизнес-форумов представители власти намекают зарубежным гостям, что уже приватизированные облгазы, облэнерго, “Укртелеком”, Запорожский титано-магниевый завод и проч. можно вернуть в госсобственность и перепродать (был бы покупатель). Не случайно после таких “предложений” потенциальные инвесторы, отшатнувшись, убегают прочь

Думаете, это подействовало? Не на таких напали! В третий раз “несгораемая” цифра – 17,1 млрд. грн. обнаружилась в бюджете 2016 года. Фонду госимущества удалось реализовать госпредприятий на 331 млн. грн.Только сели праздновать это дело за новогодний стол, выяснилось, что по состоянию на 1 января 2017 года покупатели перечислили только 188,9 млн. грн. Грабли снова нашли своего “хозяина”.В 2017 году бюджет Украины получил вместо 22,5 млрд. грн. всего лишь 3,3 млрд. грн. И то благодаря не приватизации, а доходам от аренды и управления госпредприятиями. Раньше эти статьи доходов были у Кабмина и министерств, а теперь их перекинули на ФГИ. Таким образом аренда государственного имущества обеспечила 1,05 млрд. грн., дивиденды – 917 млн., и только остальное – продажи. И это был несомненный провал.Когда мы говорим о приватизации новейшего периода, неплохо было бы вспомнить, как все начиналось. В июле 2014 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк объявил о начале самой масштабной приватизации в истории Украины. Первое правительство реформаторов взяло на себя повышенные обязательства перекрыть заложенные в бюджет 17,1 млрд. грн. без малого вдвое и продать государственного добра на 29 млрд. грн. Как мы уже сказали, наторговав на 466 млн. грн., не смогли даже посрамить результат 2013 года, когда “антинародный режим”, не ставя себе никаких особых планок, заработал 1 млрд. грн. Не сработал и новый подход – лозунг свободной от олигархического влияния приватизации.Помню, что в этом ракурсе официальная пропаганда крутила “Сумыхимпром” – центральный объект приватизации-2014. Говорили о том, что за три года этот химический гигант был доведен почти до банкротства и находится в состоянии санации. А все потому, что за него ведется борьба между олигархическими группами Фирташа и Коломойского. Теперь, когда Фирташ под арестом, а Коломойский – за границей, актив свободен, иностранные инвесторы, налетай.Никто не налетел. В 2018-м "Одесский припортовый завод", "Сумыхимпром" и ПАО «Центрэнерго» будут выставлены на продажу снова. Как сказал глава ФГИ, в соответствии с заключительными положениями закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».Не знаю, в чем секрет этих заключительных положений, но, если в цене, то продавать будут недорого. Как и ОПЗ. Многострадальная история приватизации завода – это вообще тема, достойная отдельного внимания. А еще лучше расследования.Впервые ОПЗ продали еще в 2009 году, покупателем стала компания «Нортима», подконтрольная группе “Приват”, которая предложила за объект 5 млрд. грн. На то время это был эквивалент более чем $600 млн. Но наверху посчитали, что продешевили и можно выручить больше миллиарда баксов. Результаты конкурса признали недействительными и продажу завода отложили до 2016 года.Все мы помним разговоры о том, что ОПЗ – один из крупнейших производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений в мире. С 2016 года он возглавлял список наиболее привлекательных объектов. Теряя цену и привлекательность от конкурса к конкурсу.В 2016 году государственный пакет акций ОПЗ в 99,567% выставлялся на торги дважды – летом и в декабре, но оба раза на предприятие так и не нашлось покупателей, хотя стартовую стоимость предприятия и снизили с $527 до $202 млн.К неблагоприятной мировой конъюнктуре на рынках минеральных удобрений добавилась “предпродажная подготовка”. НАБУ арестовало руководителей завода по подозрению в растрате 205 млн. грн., принадлежащих предприятию. Тогдашний губернатор Одесской области Михо Саакашвили обвинил менеджмент в том, что они перекачивали деньги с ОПЗ в компании, близкие к партии Яценюка. Завод пару раз останавливали, он начал набирать убытки и в конце концов дополз до состояния, близкого к банкротству.Про “волшебный миллиард” долларов, который можно выручить за ОПЗ, забыли напрочь. Золотая жила официально превратилась в лопнувший мыльный пузырь. Населению объявили, что ОПЗ – это груда бесперспективного металлолома и он ничего не стоит. Цену продажи снизили в 10 раз – с $527 млн. до $54 млн. Между тем, в апреле 2018-го завод снова остановился и накапливает долги.Представляю, как хихикает, глядя на это, Коломойский, которому по суду вернули $600 млн. за купленный в 2009 году ОПЗ. Хотя, с другой стороны, ему должно быть не до смеха, поскольку в план приватизации поставили и национализированный в декабре 2016 года «Приватбанк».Более того, об интересе к приватизации этого актива даже успели заявить в Европейском банке реконструкции и развития, правда, при выполнении определенных условий. Но кто знает – может, мы так оголодаем без кредитов, что согласимся на эти самые дополнительные условия. И тогда любимое детище навсегда уплывет из рук группы “Приват”.Впрочем, выставлять что-либо на продажу и продавать – это два различных процесса, которые в наших условиях не пересекаются. Экономические эксперты четвертый год ищут причины равнодушия инвесторов к великолепным активам украинской собственности.Сначала винили ситуацию на Донбассе. Говорили: как можно продавать что-то в условиях войны? Для успешной приватизации как минимум должны завершиться боевые действия в стране. Но “действия” практически завершились еще в 2015 году. Последнее тревожащее мир обострение под Авдеевкой было в 2016-м. Но приватизация не шла и в 2017-м.Намеки иностранных консультантов на то, что трудно продавать какие-то объекты в стране, власти которой приветствуют риторику о возможной национализации всего проданного с 2010 года, проходят мимо ушей тех, кому они адресованы.Лучшая антиреклама приватизации, когда в кулуарах международных бизнес-форумов представители власти намекают зарубежным гостям, что уже приватизированные облгазы, облэнерго, “Укртелеком”, Запорожский титано-магниевый завод и проч. можно вернуть в госсобственность и перепродать (был бы покупатель). Не случайно после таких “предложений” потенциальные инвесторы, отшатнувшись, убегают прочь.Мир не хочет покупать наши проблемы, упакованные в приватизационные активы. Стоит ли удивляться, что цена ОПЗ с 2016-го по 2018-й год упала в 10 раз?!