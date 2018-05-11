Израиль имеет право защищаться от Ирана - Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини заявила о том, что Европейский союз поддерживает право Израиля на самооборону в конфликте с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента.



"Сообщение о нападении иранских военных с территории Сирии на позиции израильской армии, на которые Израиль отреагировал ударами в ответ, вызывают тревогу. Как неоднократно заявлял Евросоюз, Израиль имеет право защищаться. В то же время мы призываем всех региональных субъектов проявлять сдержанность и избегать любой эскалации, которая может еще больше подорвать стабильность в регионе ", - говорится в заявлении.



Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может рассчитывать на военную оборону США и должна "взять свою судьбу в свои руки".



Канцлер Германии также добавила, что сейчас много крупных глобальных конфликтов происходит "на пороге Европы". ЕС обеспокоен риском войны между Израилем и Ираном, Сирией. Несмотря на то, что страны Европейского Союза достигли прогресса в оборонном сотрудничестве, эти усилия остаются "на раннем этапе".

