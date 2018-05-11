Тарута назвал "большую приватизацию" большим грабежом страны

В рамках программы "большой приватизации" стратегические украинские предприятия задешево будут проданы не стратегическим иностранным инвесторам, а близким к власти людям, заявил народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, комментируя утверждение Кабмином списка из 26 крупных госпредприятий на приватизацию в 2018 году.



"Я выступаю против такой приватизации, в рамках которой продают стратегические прибыльные предприятия вроде "Турбоатома", который получил в 2017 году прибыль в размере 711 млн грн. Возникает вопрос – зачем мы продаем такие предприятия? Я считаю, что эта "большая приватизация" является большим грабежом страны", – подчеркнул С.Тарута в эфире телеканала "NewsOne".



Парламентарий напомнил истории приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), который в 2016 году дважды выставлялся на конкурс: в июле по стартовой цене в 13,2 млрд грн (около 530 млн долларов), а затем в декабре по сниженной цене в 5,16 млрд грн (около 200 млн долларов), однако в обоих случаях конкурс не состоялся. А нынешняя стартовая цена ОПЗ – 1,4 млрд грн (54 млн долларов) оказалась в 10 раз ниже цены 3-летней давности.



"Украинские стратегические активы продаются очень дешево. Но из-за высоких рисков стратегические иностранные инвесторы не придут. Стало быть, приватизируемые предприятия будут отданы "своим" людям. Поэтому нынешняя приватизация это продолжение грабежа", – добавил С.Тарута.



По мнению народного депутата, для эффективной приватизации можно использовать польский опыт.



"Мы можем использовать опыт Польши, где вначале создали специализированное агентство, внедрили современные стандарты управления, затем в качестве советников привлекли иностранных экспертов, под руководством которых сначала сделали госпредприятия прибыльными и инвестиционно привлекательными и только потом выставили на приватизацию по высокой стоимости", – отметил С.Тарута.



Также парламентарий подчеркнул важность соблюдения инвесторами инвестиционных обязательств.



"Стоимость приватизации не должна быть главным критерием. Куда важнее соблюдение покупателем актива своих обязательств по модернизации производства, сохранению профиля предприятия и рабочих мест, увеличению зарплат и улучшению экологической составляющей. В Украине уже было немало случаев, когда приватизированное предприятие затем доводилось до банкротства. Поэтому нам нужно поменять философию приватизации, а именно – продавать актив с высокими инвестиционными обязательствами. В случае невыполнения обязательств – реприватизация", – резюмировал С.Тарута.



Как сообщалось, что 10 мая правительство утвердило перечень из 26 крупных государственных предприятий, которые планируется приватизировать в 2018 году. В числе которых: ПАО "Одесский припортовый завод", ПАО "Турбоатом", ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", ПАО "Центрэнерго", ПАО "Азовмаш" и др.

