Криштиану Роналду станет продюсером сериала про женский футбол

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером сериала, посвященного женскому футболу.



Как сообщает The Hollywood Reporter, пока еще безымянный проект снимается студией Пола Ли по заказу социальной сети Facebook, где он и будет демонстрироваться на видео-платформе Facebook Watch.



Сериал расскажет о женской футбольной команде из одной из школ Нью-Йорка. Авторами сценария выступали Лиз Гарсиа и Джош Харто, известные по сериалу «Мемфис Бит».



«В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи, — заявил Роналду. — Работа исполнительным продюсером в этом сериале станет для меня потрясающим опытом… История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале».



Сериал о женском футболе станет вторым проектом Facebook в производстве телешоу. Ранее соцсеть заключила договор о создании черной комедии «Королева Америка» с Кэтрин Зета-Джонс в главной роли.

