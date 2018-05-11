В ФРГ рассказали, когда отменят санкции против России

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что санкции против России сохранятся до тех пор, пока не будет устранена причина их введения. Об этом он сказал в опубликованном в пятницу, 11 мая, интервью радиостанции Deutschlandfunk.



"После аннексии Крыма мы, европейцы, вместе с США ввели санкции. Они будут действовать, пока сохраняется причина", - сказал глава Минэкономики ФРГ.



В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их.



В феврале 2018 ЕС в очередной раз продлил санкции против России. Ограничительные меры касаются 150 лиц, и 38 российских компаний.



Кроме того, ЕС рассмотрит новые санкции против России. Дополнительные ограничительные меры в отношении РФ запланированы к рассмотрению из-за действий, подрывающих суверенитет Украины.

