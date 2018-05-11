Украина не использовала более половины выделенной ей финансовой помощи - Bloomberg

Приток иностранной помощи может значительно помочь Украине ускорить экономику, но правительство страны использовало почти вдвое меньше денег, чем выделено, сообщает Bloomberg.



Издание напоминает, что после Майдана Украина договорилась о получении помощи от Международного валютного фонда и других кредиторов, но из общей суммы в $29 миллиардов почти $15 миллиардов остаются неиспользованными.



Почему? Причина в том, что деньги выделялись с определенными условиями. В то время как Украина осуществляла реформы в банковской сфере и энергетике, энтузиазм, связанный с сохранением темпов экономического преобразования, ослабел по мере приближения парламентских и президентских выборов, которые состоятся в следующем году. Это не очень хорошо для МВФ, что вызвало задержку последнего транша с прошлого лета. И пусть рецессия была преодолена, но отсутствие средств и реформ, которые сопровождали бы их одобрение, привели к росту ниже планируемого.



"Украине нужна любая финансовая помощь, которую она может получить, - заявила главный экономист по России и СНГ в IHS Markit в Лондоне Лилит Геворкян по электронной почте. - Восстановление экономики дало украинским лидерам передышку, чтобы притормозить непопулярные "реформы" и сосредоточиться на выборах в 2019 году, а не на постоянных усилиях по сбалансированию экономики и искоренению влияния олигархов".

