Россия не признает решение суда в Гааге относительно Крыма

Россия не признает юрисдикции арбитражного суда в Гааге в отношении активов, захваченных Россией при попытке "оккупации" и попытке "аннексии" Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Вы знаете, что Россия никоим образом не была представлена и не направляла своего представительства в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае”, - заявил Песков.



Напомним, Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряде украинских компаний убытки за "аннексию" Крыма.



Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам о имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела.



