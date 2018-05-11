"Мы нарываемся на неприятности"

Депутат Европейского парламента Катержина Конечна от коммунистической партии Чехии и Моравии стала жертвой нападок в социальных сетях после того, как выступила с речью, в которой напомнила о заслугах Красной армии в освобождении Чехословакии. «Солдаты погибли, чтобы мы жили в мире, а мы их не уважаем», —заявила Конечна в интервью Parlamentni Listy.cz.



Parlamentní Listy.cz: В социальной сети Вы написали следующее: «Я не знаю, умеют в ЧР производить „Новичок" или нет. Даже если и так, это совершенно ничего не значит. Я не понимаю эту бурю в стакане воды, которую опять раздувают тонущие партии ТОР09, ODS и некоторые чешские журналисты». С другой стороны, президент Милош Земан утверждает, что было бы лицемерием делать вид, что ничего не происходило. Так почему же, по-Вашему, факты о «Новичке» ничего не значат?



Катержина Конечна: Британцы бездоказательно обвинили государство (Россию), из-за чего десятки дипломатов были высланы из стран Европейского Союза — повторюсь: без каких-либо доказательств. В таком контексте вся эта история о том, может Чешская Республика производить «Новичок» или нет, как мне кажется, только уводит от сути дела. Главное тут — обвинение без доказательств, которое привело к столь серьезным шагам, как высылка дипломатов. Это плохо.



— Что Вы думаете о том, что президент публично открыл информацию, полученную от спецслужб? По-Вашему, это слишком?



— По-моему, сначала президенту задавали вопросы, и он захотел узнать больше, публично заявив, что потребовал от спецслужб доклада. После этого мне кажется логичным, что президент констатировал факты. Но я не знаю, насколько секретной была эта информация. С другой стороны, я предполагаю, что Земан знает, что делает, и не сообщает информацию, которая не должна дойти до ушей граждан Чешской Республики. Наши химические лаборатории — одни из лучших, и логично предположить, что единственный способ оставаться лучшими — работать с опасными веществами в ограниченном режиме. Мы утверждаем (и в мире думают так же), что наши химики — одни из лучших в мире, но вряд ли они всему научились по книжкам.



— Вы сочли серьезной проблемой то, что две спецслужбы одного государства пришли к разным выводам. Якобы это свидетельствует о том, что не все хорошо в нашей сфере безопасности. Как такое вообще могло произойти?



— Я никогда не работала в спецслужбах, но я знаю законы, регулирующие их деятельность. Мне показалось странным, что одна спецслужба утверждает одно, а другая — другое. Британцы, по-видимому, совершили ошибку, раз даже через два месяца после отравления у них нет весомых доказательств, которые позволили бы обвинить Российскую Федерацию. Тем не менее они продолжают утверждать, что виновники — русские. Мы уже видели, что было после того, как Тони Блэр показал в британском парламенте бутылочку и продемонстрировал химические вещества, которых в Ираке никто так и не нашел. Это унесло жизни десятков тысяч, возможно сотен тысяч человек. Из-за этого был нанесен удар, который мы, чехи, поддержали. И после такого мы еще способны верить британцам, не требуя доказательств, которые пролили бы свет на произошедшее.



Но мы не можем играть в игру, в которой кто-то что-то думает и обвиняет без доказательств. Если мы согласимся на такую игру, то нарвемся на неприятности, когда нам снова захочется кого-нибудь разозлить, или свести счеты, или скрыть собственные проблемы. В Великобритании растет число людей, живущих на грани нищеты. Они находятся в сложной социальной ситуации, нуждаются в жилье. Поэтому когда происходит такое несчастье, как в Лондоне, оно приводит к ранениям и смертям, поскольку никто не контролирует соблюдение противопожарных норм. Мы скрываем все это, развязывая борьбу на международной арене, и мне это кажется безумием. Безумны и заявления чешских политиков, которые ошибаются, не говорят о сути, но их репутация не страдает. Как будто хвост виляет собакой.



— Как Вы относитесь к тому, что если чье-то мнение не совпадает, скажем, с европейским направлением политики, его тут же обвиняют, называя русским агентом, русским пособником, поклонником Путина и прочее?



— У меня есть печальный опыт. Я присутствовала на памятном мероприятии в Треште в области Высочина, где из-за предательства в последние дни войны во дворе тюрьмы были казнены 20 чехов. Когда все праздновали победу и думали, что все уже кончено, погибли два десятка молодых людей. Я выступила там с речью, в которой отметила выдающуюся роль Красной армии и количество красноармейцев, павших жертвами во Второй мировой войне. Я сказала, что мы не должны забывать о них и брать с них пример. За последние четыре дня из-за этого выступления я получила в Фейсбуке огромное количество посланий с угрозами за то, что я защищаю Красную армию и прочее.



Я говорю правду, и хотя эта правда касается международной ситуации, сложившейся 73 года назад, и сотен тысяч жертв, благодаря которым мы живем в мире, настроения в обществе полны ненависти. Я разочарована, поскольку думала, что в роли Красной армии в освобождении Чехословакии никто сомневаться не может. Русские солдаты погибли, чтобы мы жили в мире, а мы не уважаем их. Неужели мы зашли так далеко, что можем сомневаться в огромном количестве жертв, которые понес Советский Союз, чтобы помочь нам избавиться от Гитлера? Становится понятно, как далеко мы зашли. Нам всем кажется, что мы можем говорить что угодно, ругать и оскорблять всех подряд. Я неделю хожу от памятника к памятнику и везде понимаю, что павшие солдаты были чьими-то сыновьями, мужьями, может, отцами и не вернулись домой. А мы благодаря им живем в мире. Я говорю только правду, но масштаб ненавистнической кампании невообразим. Я впервые удаляю сообщения в Фейсбуке, потому что мне стыдно оставлять такие комментарии у себя на странице. Мне обидно за людей, которые пришли нам помочь. Они ругают армию, без которой бои были бы более жестокими, продолжительными, а возможно, с большим количеством жертв среди мирного населения.



— Мы отмечаем годовщину окончания Второй мировой войны, а также сто лет основания Чехословакии. Как Вы оцениваете эти исторические события в свете происходящего сегодня в мире?



— Апрельская и майская годовщины — для меня всегда повод исследовать свою совесть и задуматься о том, что многие поколения живут в мире и, вероятно, даже не задумываются, за что вынуждены были бороться наши деды и прадеды и в каких условиях. Я бы очень хотела, чтобы все, что произошло за сто лет с момента образования Чехословакии, служило напоминанием и подтверждением нашего умения уважать память. Давайте задумаемся, что у нас миллион человек живет на грани нищеты, в долгах. Есть группы населения, которые живут не так, как заслуживают, потому что ходят на работу и зарабатывают смешные деньги, поэтому не могут заплатить даже за обед для детей. Но при этом нам все равно не приходится каждый день отчаянно бояться за свою жизнь, когда мы просыпаемся. А это уже очень много. Я бы хотела, чтобы мы поняли, что (пусть бои ведутся далеко от нас) война может очень скоро начаться и на территории Европы. Я бы не хотела этого, ведь у меня сын. Я бы хотела, чтобы у него был шанс прожить свою жизнь как минимум без страха за существование. Многие забывают об этом, в том числе, среди политиков.



— В связи с тем, что Вы сказали, что Вы думаете о навешивании ярлыков? В последнее время не только в Чехии, но и по всей Европе все чаще используются такие слова, как экстремист, фашист, нацист, расист. Не обесцениваем ли мы тем самым эти понятия, учитывая, что они значили в истории?



— Происходит серьезное упрощение понятий. Трудно, когда в Твиттере у вас всего 260 знаков для выражения своей мысли. Я вижу это и в других социальных сетях, замечаю, сколько прочтений будет у длинного поста, а сколько — у четырех строчек. Мы научились ускоряться и получать информацию в максимально коротком формате. Одним из последствий является использование ряда понятий, которые, как кажется, все упрощают, но на самом деле, что парадоксально, происходит утрата значения слов. И это должны понять хотя бы политики (если мы хотим, чтобы у нас были политики, занимающиеся чем-то еще, кроме навешивания ярлыков). Проблема глубже, и нельзя просто называть кого-то расистом или фашистом. Обвинения всегда должны быть обоснованными. Этого не должны делать и политики, которые хотят, чтобы им доверяли, то есть они не должны строить из себя популистов и все упрощать. Сегодня все происходит очень быстро, и нам всем это известно.



— Даже об ударе по Сирии Дональд Трамп сообщил в Твиттере? Это нормально?



— Трамп — прекрасный пример того, что все упрощается. В повседневной жизни любой разбирается, а вот международная политика заслуживает продолжительных обсуждений, хотя я понимаю: не у всех есть время и желание читать и следить за событиями. Но упрощение событий на политической арене может угрожать нашему будущему, а упрощенные решения могут стать фатальными для нас всех.



Источник: Parlamentni listy



