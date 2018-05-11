В Стамбуле арестованы 150 турецких военных за связи с Гюленом

Государственная прокуратура Стамбула сообщила о задержаниях по делу о расследовании деятельности террористической организации FETO в турецких вооруженных силах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.



Отмечается, что в соответствии с новыми доказательствами, полученными в рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула по борьбе с организованной преступностью, всего ордеры на арест были выданы в отношении 300 человек, 211 из которых являются действующими военнослужащими.



На данный момент арестованы 150 человек.



Напомним, власти Турции выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с убийством в 2017 году российского посла Андрея Карлова.



Как сообщал УНН, 11 января в Турции арестовали "ключевого организатора" убийства посла А.Карлова.



Подозреваемый уже находился в тюрьме за причастность к группировке FETO, теперь ему приписывается и "ключевая роль" в организации убийства посла.



Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Анкаре.

