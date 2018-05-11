НАБУ назвало самую коррумпированную отрасль в соцсфере

Более 90% из 120 миллионов гривен нанесенного ущерба государству по коррупционным делам в социальной сфере касаются преступлений в области здравоохранения. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины в пятницу, 11 мая.



Чаще всего, отмечают детективы, речь идет о схемах злоупотребления чиновниками служебным положением "с целью присвоения или растраты имущества".



В качестве одного из примеров НАБУ приводит дело о закупках для Запорожской областной больницы карет скорой помощи за счет субвенции из госбюджета. Как выяснило следствие, комплектация 26 закупленных машин не соответствовала требованиям стандартов Украины, а их эксплуатация по прямому назначению была невозможной. В результате государству нанесен ущерб на сумму 13 млн грн.



Как отмечают в НАБУ, другой "популярный" в соцсфере вид преступления - предложение или получение взятки. В частности, бюро дважды за 2017 год разоблачало на горячем руководителей вузов.

