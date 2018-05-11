МЭРТ хочет возобновить присвоение звезд гостиницам

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) намерено возобновить приостановленный в январе 2018 года процесс категоризации гостиниц и других объектов, предоставляющих услуги временного размещения.



Соответствующая инициатива закреплена проектом постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию)", опубликованным на веб-сайте Министерства экономического развития и торговли.



Согласно ему, присвоение звезд гостиницам было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.



МЭРТ предлагает передать полномочия по сертификации гостиниц учреждениям, которые получили аккредитацию Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ). Данный орган пребывает в подчинении Минэкономразвития. В частности, НААУ предоставляет аккредитацию органам по сертификации продукции, процессов и услуг.

