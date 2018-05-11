Меркель: выход США из соглашения с Ираном подрывает веру в международный порядок

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что односторонний выход США из иранского ядерного соглашения подрывает уверенность в международном порядке, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".



"В то же время, я считаю, что неправильно в одностороннем порядке отменять сделку, которая была согласована, которая была единогласно одобрена Совбезом ООН. Это ослабляет уверенность в международном порядке", - сказала А.Меркель, выступая в Мюнстере.



Канцлер ФРГ подчеркнула, что, по ее мнению, соглашение нельзя называть идеальным, и отметила, что по Ирану есть другие вопросы, вызывающие обеспокоенность.



8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.