«Легенды футбола» и звезды телевидения встретятся с фанатами 12 мая в «Гулливере»

В субботу, 12 мая, в 15:00 в столичном ТРЦ Gulliver состоится открытая фан-встреча с игроками, чьи имена вписаны в историю украинского и мирового футбола, и звездами телевидения!

Телеканал «Интер» приглашает на встречу с организаторами и участниками благотворительного футбольного матча «Легенды футбола». В ней примут участие известные украинские футболисты Влад Ващук и Владимир Езерский , легендарный тренер Анатолий Демьяненко , а также самые спортивные ведущие «Интера» – Андрей Данилевич и Роман Кадемин . Ведущий фан-встречи – Андрей Доманский . Всех этих людей объединяет не только дружба и любовь к спорту, но и общее доброе дело – благотворительный матч «Легенды футбола».

20 мая в Киеве по инициативе известного украинского футболиста Владислава Ващука и при поддержке телеканала «Интер» состоится уникальное событие в мире спорта – матч «Легенды футбола». Впервые на одном поле сойдутся самые именитые игроки в истории украинского футбола, известные телеведущие и… обычные телезрители. В матче уже подтвердили свое участие Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воронин, Дарио Срна, Сергей Нагорняк, Виталий Косовский, Эдуард Цихмейструк, Виталий Рева, Владимир Езерский. Также на поле выйдет команда телеканала «Интер», которую будут представлять телеведущие Андрей Данилевич, Роман Кадемин и участники аукциона «Интер – детям». Тренерами команд выступят два выдающихся игрока киевского «Динамо» – Анатолий Демьяненко и Владимир Бессонов, а капитанами – Влад Ващук и Андрей Данилевич. Комментировать матч будет Андрей Доманский.

Цель матча – помочь благотворительному фонду «Интер – детям» собрать средства на покупку двух пневмотонометров для детского отделения Центра микрохирургии глаза. Это оборудование способно на ранней стадии диагностировать у детей заболевания, которые приводят к потере зрения и слепоте. И малыши смогут сохранить зрение и видеть наш большой мир.

Принять участие в уникальном поединке и сыграть в составе звездных команд, а также увидеть этот матч с трибун пока еще может любой желающий! Для этого достаточно зайти на сайт deti.inter.ua и выкупить соответствующий лот:

12 мая на фан-встрече в ТРЦ Gulliver знаменитые спортсмены и известные телеведущие ответят на вопросы гостей и участников онлайн-конкурса на лучший вопрос, который проходит на странице ТРЦ Gulliver, звездные участники встречи выберут 5 самых интересных вопросов, а их авторы получат памятные призы. Также у всех гостей фан-встречи будет возможность принять участие в розыгрыше билетов на матч, взять автограф у своих кумиров и сфотографироваться на память! Не пропустите ваш уникальный шанс попасть на матч года звезд футбола и телезрителей!