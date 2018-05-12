12 мая Василий Ломаченко сразится за пояс WBA

В «Большом боксе» на «Интере» – один из самых ярких боев года



В ночь с субботы на воскресенье в 2:00 в прямом эфире в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» смотрите трансляцию из США боксерского поединка между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. Бой будет показан в повторе 13 мая в 7:00.



А незадолго до поединка, в 0:15 «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства о Василии Ломаченко – «Боксер года».



За 4 года украинец провел 11 профессиональных боев, 10 из них закончил победой. Линарес выступает на профессиональном ринге 15 лет, из 47 боев победы одержал в 44.



«Соперник — чемпион мира по WBA в следующей весовой категории 61 килограмм. Быстрый, серийный, боец ​​топ-уровня. Как раз тот скальп, который мне нужен», – сказал Василий Ломаченко, лучший боксер мира-2017. «Я привык быть лучшим из лучших, и стремлюсь к этому на протяжении всей своей карьеры. Если ты занимаешься любимым делом, ты должен быть в нем номер один. И самая главная мотивация для меня — оставить след в истории всемирного бокса. Поэтому ежедневно я тяжело работаю над тем, чтобы быть чемпионом», – сказал боксер 5 тысячам поклонников во время встречи, которую организовал телеканал «Интер» в столичном ТРЦ Gulliver.



Для своих фанов Василий Ломаченко сделал сюрприз. На сайте благотворительного аукциона deti.inter.ua можно приобрести перчатки с автографом великого боксера. Собранные средства пойдут на приобретение оборудования для лечения детей с проблемами зрения.



