Вакарчук победит Тимошенко во втором туре выборов Президента - опрос

Певец Святослав Вакарчук побеждает у лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в случае их выхода во второй тур выборов Президента.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают Українські Новини.



Респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы во второй тур вышли Тимошенко и Вакарчук.



29,8% опрошенных проголосовали бы за Вакарчука, 29% - за Тимошенко, 34,3% - не поддерживают их кандидатуры, а 6,9% - затруднились ответить.



Также респондентам предложили другие возможные пары во втором туре выборов Президента.



В случае выхода во второй тур Тимошенко и Президента Петра Порошенко, за лидера "Батьківщини" проголосуют 32,4% опрошенных, а за Порошенко - 22,9%.



Во втором туре сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко проиграл был Тимошенко (28,3% - за Бойко, 33,2% - за Тимошенко), но выиграл бы у Порошенко (32,1% - у Бойко, 27% - у Порошенко).



Таким образом, Порошенко проигрывает второй тур и Тимошенко, и Бойко.



Опрос проводился с 19 по 30 апреля.



Были опрошены 2 016 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью.



Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

